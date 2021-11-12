Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта

10:12

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией во главе с послом Беларуси в Азербайджане Андреем Равковым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ведомство.

На повестке встречи были вопросы сотрудничества между “Stadler Minsk” и АЖД. Было отмечено, что наши страны развивают двусторонние и многосторонние связи в сфере транспорта, в том числе железнодорожного. Дж.Гурбанов подчеркнул, что возглавляемая им структура с 2015 года сотрудничает с известным белорусским промышленным предприятием ЗАО “Stadler Minsk”, входящим в международный концерн “Stadler”. Согласно контракту, подписанному с компанией в 2019 году, планируется закупить 10 единиц пассажирских поездов марки FLIRT.

В целях увеличения объема грузов, перевозимых по международному транспортному коридору Север-Юг, были введены льготные тарифы на контейнеры в 20, 40 и 45 футов.

A.Равков, в свою очередь, коснувшись достижений Азербайджана во Второй Карабахской войне, отметил, что Азербайджан, выполнив резолюции международных организаций, добился восстановления территориальной целостности в 44-дневной Отечественной войне.

На встрече состоялся обмен мнениями о дальнейших направлениях взаимодействия в сфере железнодорожном транспорте.