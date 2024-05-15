Азербайджан и Беларусь обсудили цифровизацию в сфере транспорта

Азербайджан и Беларусь обсудили транспортные коридоры, в том числе маршрут "Север-Юг", а также вопросы цифровизации в сфере транспорта между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети "X".

Министр отметил, что обсуждения прошли на встрече с находящимся с визитом в Азербайджане министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Ляхновичем.

"Мы обсудили сотрудничество в области железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта", - написал министр.