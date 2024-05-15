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Азербайджан и Беларусь обсудили цифровизацию в сфере транспорта

Азербайджан и Беларусь обсудили цифровизацию в сфере транспорта
Инфраструктура
15 мая 2024 г. 20:33
Азербайджан и Беларусь обсудили цифровизацию в сфере транспорта

Азербайджан и Беларусь обсудили транспортные коридоры, в том числе маршрут "Север-Юг", а также вопросы цифровизации в сфере транспорта между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети "X".

Министр отметил, что обсуждения прошли на встрече с находящимся с визитом в Азербайджане министром транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Ляхновичем.

"Мы обсудили сотрудничество в области железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Belarusla nəqliyyat sahəsində rəqəmsallaşma ilə bağlı müzakirələr aparıb

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