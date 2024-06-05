Азербайджан и Австрия обсудили грузоперевозки по Среднему коридору

Азербайджан и Австрия обсудили эффективную организацию грузоперевозок из Китая в Европу через Средний коридор.

Азербайджан и Австрия обсудили эффективную организацию грузоперевозок из Китая в Европу через Средний коридор.

Как передает Report, об этом написал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов на своей странице в Facebook.

"В Вене были проведены встречи с председателем правления Австрийских федеральных железных дорог Андреасом Матте и руководителями передовых транспортно-логистических компаний этой страны, обсуждены вопросы эффективной организации грузоперевозок между Китаем и Европой в рамках Среднего коридора, а также широкие возможности модернизированной железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс", - говорится в публикации.