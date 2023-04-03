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Азербайджан и Австрия обменяются опытом по системам теплоснабжения

Азербайджан и Австрия обменяются опытом по системам теплоснабжения ОАО ”Азеристиликтеджхизат" обменяется опытом с австрийской компанией Energie Steirmark Warme GhMB.
Инфраструктура
3 апреля 2023 г. 12:00
Азербайджан и Австрия обменяются опытом по системам теплоснабжения

ОАО ”Азеристиликтеджхизат" обменяется опытом с австрийской компанией Energie Steirmark Warme GhMB.

Об этом Report сообщили в акционерном обществе.

Согласно информации, между сторонами состоялась встреча при поддержке программы EU4Energy. Во встрече приняли участие исполнительный директор и специалисты австрийской компании, а также временно исполняющий обязанности председателя "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев, другие руководящие работники и специалисты общества.

Участникам встречи была предоставлена подробная информация о деятельности общества, предстоящих задачах и реформах в области теплоснабжения, текущем состоянии и структуре системы центрального отопления в стране. Руководство компании Energie Steirmark Warme GhMB выступило с обширной презентацией о текущих возможностях системы центрального отопления в Австрии, бизнес-модели компании, предоставило подробную информацию о новых инвестиционных проектах, будущей стратегии компании, возможностях использования альтернативных и возобновляемых энергетических ресурсов в области теплоснабжения.

Особое внимание на встрече уделено вопросам использования инновационных технологий в системе теплоснабжения.

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