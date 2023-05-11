О нас

Азербайджан хочет расширить с ООН реализацию проектов, связанных с разминированием

Азербайджан хочет расширить с ООН реализацию проектов, связанных с разминированием Дальнейшее расширение реализации проектов с действующими в Азербайджане агентствами ООН, связанных с разминированием, крайне важно.
Инфраструктура
11 мая 2023 г. 14:45
Азербайджан хочет расширить с ООН реализацию проектов, связанных с разминированием

Дальнейшее расширение реализации проектов с действующими в Азербайджане агентствами ООН, связанных с разминированием, крайне важно.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на мероприятии на тему "Роль Гейдара Алиева в реализации инициатив ООН в области развития в Азербайджане".

"Наличие мин является основным фактором, препятствующим реабилитации освобожденных территорий. Это препятствует ускоренным темпам реинтеграции", - отметил министр.

По его словам, основной задачей на ближайшее будущее является восстановление освобожденных от оккупации территорий: "Этот процесс совпадает с "Великим возвращением" наших соотечественников на исконные земли. Государство оказывает необходимую поддержку предпринимателям и инвесторам для создания бизнеса в Карабахе, предоставляются льготы и привилегии, реализуются важные инфраструктурные проекты".

М.Джаббаров отметил, что на прошедшем 2 марта этого года в Баку саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 президент Ильхам Алиев выступил с инициативой включить деятельность по разминированию как 18-ю цель в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: "Минэкономики совместно с соответствующими органами уже подготовил национальный проект 18-й Цели устойчивого развития и представил в Национальный координационный совет по устойчивому развитию. Пользуясь случаем, еще раз прошу агентства ООН поддержать продвижение этой инициативы на глобальном уровне".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan eyes to expand implementation of mine clearance projects with UN
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT ilə minatəmizləmə ilə bağlı layihələrin icrasını genişləndirilməsini istəyir

Самое читаемое

Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi