Азербайджан хочет расширить с ООН реализацию проектов, связанных с разминированием

Дальнейшее расширение реализации проектов с действующими в Азербайджане агентствами ООН, связанных с разминированием, крайне важно.

Дальнейшее расширение реализации проектов с действующими в Азербайджане агентствами ООН, связанных с разминированием, крайне важно.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал на мероприятии на тему "Роль Гейдара Алиева в реализации инициатив ООН в области развития в Азербайджане".

"Наличие мин является основным фактором, препятствующим реабилитации освобожденных территорий. Это препятствует ускоренным темпам реинтеграции", - отметил министр.

По его словам, основной задачей на ближайшее будущее является восстановление освобожденных от оккупации территорий: "Этот процесс совпадает с "Великим возвращением" наших соотечественников на исконные земли. Государство оказывает необходимую поддержку предпринимателям и инвесторам для создания бизнеса в Карабахе, предоставляются льготы и привилегии, реализуются важные инфраструктурные проекты".

М.Джаббаров отметил, что на прошедшем 2 марта этого года в Баку саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 президент Ильхам Алиев выступил с инициативой включить деятельность по разминированию как 18-ю цель в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: "Минэкономики совместно с соответствующими органами уже подготовил национальный проект 18-й Цели устойчивого развития и представил в Национальный координационный совет по устойчивому развитию. Пользуясь случаем, еще раз прошу агентства ООН поддержать продвижение этой инициативы на глобальном уровне".