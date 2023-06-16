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Азербайджан хочет расширить государственно-частное партнерство в связи со Средним коридором

Азербайджан хочет расширить государственно-частное партнерство в связи со Средним коридором Правительство Азербайджана планирует расширить государственно-частное партнерство в контексте развития Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут).
Инфраструктура
16 июня 2023 г. 12:25
Азербайджан хочет расширить государственно-частное партнерство в связи со Средним коридором

Правительство Азербайджана планирует расширить государственно-частное партнерство в контексте развития Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Как сообщает Report, об этом советник министра экономики Хагани Абдуллаев сказал на панельном обсуждении "Воздействие глобального и экономического спада на Азербайджан" на презентации отчета Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".

По его словам, наблюдается интерес глобальных инвесторов к стране в связи со Средним коридором.

"События в мировой экономике, связанные с российско-украинской войной, – изменения в сфере инвестиций, транспорта, транзита - привели к изменению устоявшейся карты мировой экономики. В этом контексте Азербайджан и регион получили новый шанс, являющийся источником экономических возможностей. Правительство выполняет большую работу для реализации этого шанса. Средний коридор означает выход на новые рынки экспорта, а для нас – диверсификацию рынков экспорта ненефтяной продукции", - отметил советник.

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