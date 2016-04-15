​Азербайджан, Грузия, Молдова и Румыния подписали протокол о сотрудничестве в железнодорожной сфере

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В румынском городе Констанца завершился трехдневный круглый стол, посвященный развитию грузоперевозок по маршруту Европа-Азия-Европа через порт города. На мероприятии приняли участие делегации во главе с председателем АЖД Джавидом Гурбановым, генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Мамукой Бахтадзе, генеральным директором Государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" Юрием Топалой, генеральным директором румынской CFR Marfa Sa Лауренсией Георгеску.

Как сообщает Report со ссылкой на начальника пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надира Азмамедова, участники круглого стола обсудили вопросы организации грузоперевозок через румынский порт Констанца и грузинский порт Поти по территории Грузии, Азербайджана и Ирана и в обратном направлении, пути решения проблемных вопросов, а также проведенные в этом направлении работы.

В заключении мероприятия стороны подписали меморандум.

Кроме того, состоялась встреча делегации Азербайджана с национальным секретарем Постоянного секретариата ТРАСЕКА министерства транспорта Румынии Марией Григоре. В ходе встречи обсуждались транзитные возможности Азербайджана, пролегающие через территорию страны транспортные коридоры и их потенциал, подписанные контракты, а также возможности сотрудничества с Румынией в данной сфере.

Отметим, что объем товарооборота между Румынией и Ираном равен 117,2 млн. долларов, Китаем - 4 млрд. долларов, Туркменистаном - 43,5 млн. долларов, Узбекистаном - 26,5 млн. долларов, Казахстаном - 3,2 млрд. долларов, Кыргызстаном - 5,5 млн. долларов, Пакистаном - 194,2 млн. долларов, Таджикистаном - 836 тыс. долларов. Транзит этих грузов через территорию Азербайджана является наиболее выгодным и румынская сторона заинтересована в данном коридоре.

Напомним, что в целях расширения транзитных возможностей Азербайджана, привлечения дополнительных грузов, развития транспортных коридоров проведен ряд встреч, подписаны соглашения. В направлении развития транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг в течение трех месяцев выполнены важнейшие работы. В ходе встречи операторов Международного транскаспийского транспортного маршрута в Баку 12 апреля учрежден Международный транскаспийский транспортный консорциум, 15-16 марта состоялась встреча рабочей группы по реализации международный транспортного коридора Север-Юг, подписаны документы, 12 января состоялся международный форум, посвященный транспортному коридору Север-Юг. Подписаны соглашения с компаниями-операторами, установлены единые тарифы.