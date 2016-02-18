​Азербайджан, Грузия и Казахстан учредят железнодорожный консорциум

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан, Грузия и Казахстан пришли к соглашению об учреждении железнодорожного консорциума.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, это решение принято в ходе трехсторонней встречи в Тбилиси.

На встрече, одной из главных тем которой был Транскаспийский международный транзитный маршрут, отмечено, что железнодорожный консорциум обеспечит передвижение грузов из портов Китая в Батумский порт, а оттуда - в Турцию и Европу.

"Это очень выгодный транзитный маршрут для всех, и мы все серьезно заинтересованы в создании такого консорциума", - заявил первый вице-премьер Казахстана Бакитжан Сагинтаев.

По его же словам, Казахстан не собирается отказываться от своих активов в Батумском порту и Батумском нефтяном терминале, так как это связано с Транскаспийским транзитным маршрутом. Сагинтаев подчеркнул, что казахские инвесторы заинтересованы в том, чтобы их активы были защищены от любых рисков.