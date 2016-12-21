Азербайджан готовит предложения по устранению пробок на дорогах Баку в часы пик

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство (БТА) предлагает изменить рабочие часы государственных организаций для того, чтобы решить проблему транспортных пробок в часы пик.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор БТА Вусал Керимли.

По словам В.Керимли, соответствующие предложения уже переданы в Кабинет министров.

Он отметил, что в связи с этим подготовлены три варианта, первый из которых предусматривает регулирование пробок и пассажиропотока без каких-либо инвестиций: "Никакие инвестиции не требуются, просто государственные организации меняют свое рабочее время. Начало работы может быть в 08:30, 09:30 и т.д. Наши исследования показывают, что такой подход может решить 20% транспортной проблемы на дорогах. Другой вариант позволит обеспечить транспортный поток с минимальными инвестициями. И, наконец, третий вариант предусматривает значительные инвестиции и строительство высокоскоростных автобусных полос".