Азербайджан представлен на заседании ООН по вопросам городов и изменения климата

Делегация во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым и в составе должностных лиц Администрации президента, Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства иностранных дел Азербайджана приняла участие в заседании министров городского развития под названием "Города и изменение климата" в рамках 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), состоявшейся в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Об этом Report сообщили в Комитете.

Основным вопросом на заседании была "Устойчивая и стабильная урбанизация для будущих поколений" (SURGe- Sustainable Urban Resilience for the Next Generation), выдвинутая UN-Habitat и COP27 при поддержке Сети местных органов власти за устойчивость (ICLI - Local Governments for Sustainability). Цель инициативы - активизировать реализацию климатической повестки дня в городах, увеличить климатическое финансирование, нарастить существующий потенциал в этой области, расширить возможности использования преимуществ технологий и инноваций, а также реализовать комплексные меры, такие как обеспечение равенства между городскими сообществами по всему миру.