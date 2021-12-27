Азербайджан будет развивать судостроительные проекты с Россией

Астраханская область России и Азербайджан будут развивать совместные проекты в области судостроения.

Астраханская область России и Азербайджан будут развивать совместные проекты в области судостроения.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Отмечается, что о реализации совместных проектов было объявлено на рабочей встрече между губернатором области Игорем Бабушкиным и азербайджанской делегацией в Астрахани.

"В туристическом плане мы возлагаем большие надежды на круизный лайнер "Петр Великий". Надеемся, что к лету корабль будет полностью готов к эксплуатации и станет флагманом круиза. Коллеги из прикаспийских стран заинтересованы в организации круизных линий по Каспийскому морю. Мы хотим, чтобы это направление стало полноценным проектом", - сказал губернатор области И.Бабушкин.

В настоящее время стороны вступили в активную фазу переговоров по двустороннему сотрудничеству.