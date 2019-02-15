Азербайджан будет поставлять в Украину автомобили

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Крупнейший иранский производитель автомобилей Iran Khodro Company (IKCO) возвращается на украинский рынок и планирует завезти свою модель Dena.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает ассоциация Укравтопром со ссылкой на иранское информагентство MEHR.

"Крупнейший иранский производитель автомобилей Iran Khodro Company (IKCO) планирует вывести свою модель Dena, произведенную совместно с Азербайджаном, на украинский рынок", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сначала в Украину отправят небольшое количество моделей Dena и Dena Plus, чтобы проверить реакцию потребителей.