​Азербайджанская авиакомпания "Silk Way West" приобрела три грузовых Boeing 747-8

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания Silk Way West завершила оформление заказа для покупки трех Boeing 747-8 грузового назначения. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, общая стоимость заказа, о котором было объявлено в январе, составила 1,1 млрд. долларов США по текущему прайс-листу. С учетом стандартных рыночных скидок, оценку которых провела компания Avitas, реальная стоимость покупки составляет 589 млн. долларов США.

"Успех и прибыльность авиакомпании "Silk Way", в качестве грузового оператора, является прямым результатом инвестирования в авиапарк и услуги, а также укрепления регионального и международного присутствия", - заявил президент холдинга "Silk Way Group".

"Boeing 747-8 идеально подходит для удовлетворения потребностей Silk Way Group в его растущем грузовом бизнесе", - заявил вице-президент "Boeing" по продажам на Ближнем Востоке, России и Центральной Азии Марти Бентротт.

Вице-президент подчеркнул, что компания высоко ценит партнерские связи с "Silk Way West" и благодарит за оказанное доверие ее самолетам.

"Silk Way West" является предприятием холдинга "Silk Way Group", который включает в себя 23 компании, работающих в авиаиндустрии и связанных с ней сферах услуг. Авиалиния на данный момент использует семь грузовых самолетов Boeing: два 767-300, три 747-400 и два 747-8.