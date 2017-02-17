"Азеравтойол": Водители в регионах более подготовлены к снежной погоде

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Снегопад в столице не привел к серьезным проблемам на основных автодорогах столицы и регионов Азербайджана.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь ОАО "Азеравтойол" Анар Наджафли: "На въезде и выезде из Баку и на основных дорогах проблем не наблюдается".

По его словам, проблемы на дорогах в Баку создают не подготовленные к такой погоде водители: "На некоторых дорогах в центре Баку наблюдаются пробки и техника "Азеравтойола" не может въехать на эти участки. Неподготовленные водители застряли на дорогах и создают препятствия для других водителей, перекрывая дороги".

По его словам, на дорогах в регионах также нет серьезных проблем: "В отличие от Баку, водители регионов более подготовлены к таким погодным условиям".