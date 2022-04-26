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AZANS внедряет новую систему управления полетами в аэропорту в Зангилане

AZANS внедряет новую систему управления полетами в аэропорту в Зангилане AZANS в рамках восстановления аэронавигационной инфраструктуры обеспечения безопасности полетов внедряет новую автоматизированную систему управления воздушным движением в строящемся на освобожденных территориях Азербайджана международном аэропорту в Занги
Инфраструктура
26 апреля 2022 г. 11:15
AZANS внедряет новую систему управления полетами в аэропорту в Зангилане

AZANS в рамках восстановления аэронавигационной инфраструктуры обеспечения безопасности полетов внедряет новую автоматизированную систему управления воздушным движением в строящемся на освобожденных территориях Азербайджана международном аэропорту в Зангилане.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, успешное испытание готовности данной системы состоялось 26 апреля при совместном участии представителей УВД "Азераэронавигация" (AZANS) и немецкой компании DFS Aviation Services (DAS), отвечающей за управление воздушным движением на территории Германии. Она базируется на современной автоматизированной системе Phoenix, разработанной специалистами DAS.

"Новые международные аэропорты Азербайджана на освобожденных территориях страны отвечают всем современным стандартам безопасности, имеют развитую инфраструктуру в соответствии с высокими мировыми требованиями. Внедрение новой автоматизированной системы в аэропорту в Зангилане будет способствовать повышению безопасности полетов, а также увеличению пропускной способности воздушного пространства", - сообщил президент AZAL Джахангир Аскеров.

"Сотрудничество между AZANS и DFS Aviation Services в рамках внедрения программно-аппаратного комплекса Phoenix в новых международных аэропортах Азербайджана имеет ключевое значение в вопросе повышения уровня безопасности полетов", - отметил управляющий директор DAS Андреас Поуч (Andreas Pouch).

Весь технический и операционный персонал AZANS прошел соответствующее обучение, проведенное германскими специалистами.

Отметим, что это вторая автоматизированная система УВД Phoenix, введенная для эксплуатации диспетчерскими вышками в новых аэропортах Азербайджана. Первая была внедрена аэронавигационной службой Германии в международном аэропорту в Физули в августе 2021 года.

Международный аэропорт в Зангилане с взлетно-посадочной полосой длиной в 3 000 метров будет оснащен новейшей навигационной инфраструктурой, отвечающей всем международным требованиям и стандартам. Этот аэропорт планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

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Версия на английском языке AZANS introducing new automated system of air traffic control at Zangilan International Airport 
Версия на азербайджанском языке Zəngilan aeroportunda hava hərəkətini idarəetmə sistemi sınaqdan keçirilib

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