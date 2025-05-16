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AZANS удостоен высокой награды на международной премии ATM Awards 2024

AZANS удостоен высокой награды на международной премии ATM Awards 2024 AZANS удостоен высокой награды на международной премии ATM Awards 2024
Инфраструктура
16 мая 2025 г. 17:58
AZANS удостоен высокой награды на международной премии ATM Awards 2024

Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) удостоено престижной награды на международной премии "ATM Awards 2024" в категории "Collaboration and Community", одной из самых авторитетных в сфере управления воздушным движением.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

В этой номинации оцениваются проекты, способствующие устойчивому, гибкому и эффективному развитию управления воздушным движением через сотрудничество между участниками различных секторов авиации.

AZANS достиг этого успеха в рамках проекта NATS Green Aviation Insights (GAIN). Данный проект, реализуемый в партнерстве с ведущими поставщиками аэронавигационных услуг — NATS (Великобритания), AZANS (Азербайджан), CAAM (Малайзия) и skeyes (Бельгия), занял второе место в данной номинации. Первое место в категории "Collaboration and Community" заняли Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) за проект, посвященный интеграции беспилотных летательных аппаратов в общее воздушное пространство.

"Для нас большая честь, что проект GAIN был признан на столь высоком уровне и вошел в число лучших наряду с инициативой FAA и NASA. Это признание подчеркивает активный вклад AZANS в развитие устойчивых подходов к управлению воздушным движением и усиливает позицию Азербайджана на глобальной аэронавигационной арене. Поздравляем всех партнеров и участников проекта", - сказал директор AZANS Фархан Гулиев.

GAIN — это международная инициатива, направленная на повышение экологической эффективности в сфере управления воздушным движением за счет прозрачных, основанных на данных подходов и внедрения механизмов сравнительного анализа между аэронавигационными провайдерами. Проект является примером того, как совместная работа организаций из различных стран может способствовать формированию более экологичного и технологически продвинутого будущего для авиации.

Результаты премии ATM Awards 2024 были объявлены в рамках выставки Airspace World 2025, проходившей с 13 по 15 мая в столице Португалии — Лиссабоне.

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Версия на английском языке AZANS Receives High Honour at International ATM Awards 2024
Версия на азербайджанском языке AZANS-ın ekoloji yönümlü təşəbbüsü beynəlxalq mükafat qazanıb

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