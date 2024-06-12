AZANS реализует проект по координации авиаперевозок в Центральной Азии и Европе

Управление воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) в рамках сотрудничества с американской компанией Metron Aviation и Aireon намерена предоставить инструмент, который позволит координировать авиаперевозки в Центрально-Азиатском и Европейском регио

Управление воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) в рамках сотрудничества с американской компанией Metron Aviation и Aireon намерена предоставить инструмент, который позволит координировать авиаперевозки в Центрально-Азиатском и Европейском регионах.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил главный исполнительный директор ООО Aireon Дон Тома.

Он отметил, что их компания сотрудничает с AZANS с 2022 года.

"В настоящее время сотрудничество ведется по трем направлениям. Первое направление обеспечивает AZANS поисково-спасательными услугами в воздушном пространстве Азербайджана, Каспийского моря и обширных горных районов.

Второе направление - это переход на высокоразвитую платформу аналитики данных в области связи и анализ воздушного пространства, активности воздушных судов, определение зон безопасности, на которые AZANS следует обратить внимание. Третье направление носит более региональный характер".