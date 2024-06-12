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AZANS реализует проект по координации авиаперевозок в Центральной Азии и Европе

AZANS реализует проект по координации авиаперевозок в Центральной Азии и Европе Управление воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) в рамках сотрудничества с американской компанией Metron Aviation и Aireon намерена предоставить инструмент, который позволит координировать авиаперевозки в Центрально-Азиатском и Европейском регио
Инфраструктура
12 июня 2024 г. 15:39
AZANS реализует проект по координации авиаперевозок в Центральной Азии и Европе

Управление воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) в рамках сотрудничества с американской компанией Metron Aviation и Aireon намерена предоставить инструмент, который позволит координировать авиаперевозки в Центрально-Азиатском и Европейском регионах.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил главный исполнительный директор ООО Aireon Дон Тома.

Он отметил, что их компания сотрудничает с AZANS с 2022 года.

"В настоящее время сотрудничество ведется по трем направлениям. Первое направление обеспечивает AZANS поисково-спасательными услугами в воздушном пространстве Азербайджана, Каспийского моря и обширных горных районов.

Второе направление - это переход на высокоразвитую платформу аналитики данных в области связи и анализ воздушного пространства, активности воздушных судов, определение зон безопасности, на которые AZANS следует обратить внимание. Третье направление носит более региональный характер".

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Версия на английском языке AZANS to implement project to coordinate air transport in Central Asia and Europe
Версия на азербайджанском языке AZANS Mərkəzi Asiya və Avropada hava nəqliyyatını koordinasiya edəcək layihə həyata keçirəcək

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