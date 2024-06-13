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AZANS, Aireon и Metron Aviation разработают новейшую цифровую платформу в области гражданской авиации

AZANS, Aireon и Metron Aviation разработают новейшую цифровую платформу в области гражданской авиации AZANS, Aireon и Metron Aviation заключили партнерство по разработке новейших цифровых платформ в области гражданской авиации
Инфраструктура
13 июня 2024 г. 14:29
AZANS, Aireon и Metron Aviation разработают новейшую цифровую платформу в области гражданской авиации

УВД "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) заключило соглашение с компанией Aireon о внедрении платформ Aireon Safety Dashboard и Aireon Locate в свои операции, сообщает Report.

Safety Dashboard предоставит возможность анализа показателей безопасности полетов, что позволит еще более оптимизировать управление авиационными процессами. В свою очередь, Aireon Locate, использующая автоматическое зависимое радиовещательное наблюдение космического базирования (ADS-B), будет применяться для поисково-спасательных операций по всему миру. Эта платформа специально создана для условий, требующих быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации с терпящими бедствие самолетами.

Кроме того, был подписан Меморандум о сотрудничестве между AZAL, Aireon и Metron Aviation, направленный на совместную разработку цифровых платформ авиационной аналитики. Документ подписали советник президента AZAL и директор Управления воздушным движением "Азераэронавигация" Фархан Гулиев, генеральный директор Aireon Дон Тома и президент Metron Aviation Крис Джордан.

Совместное развитие авиационных платформ на основе спутниковых данных Aireon обещает кардинально изменить прогнозирование и управление воздушным движением. Эти нововведения позволят значительно улучшить безопасность и эффективность авиаперевозок в Азербайджане, обеспечивая непрерывное отслеживание положения воздушных судов и прогнозирование воздушного движения.

Подписание ключевых соглашений состоялось в рамках Всемирного cаммита по аэронавигации 2024 и 28-го Ежегодного генерального собрания CANSO, который проходит в Баку с 11 по 13 июня.

Сотрудничество между AZAL, Aireon и Metron Aviation открывает новые возможности для создания передовых продуктов и технологий, направленных на минимизацию рисков, оптимизацию операций и поддержку стремления Азербайджана к внедрению новейших технологий в авиации.

В сотрудничестве с ведущими поставщиками аэронавигационного обслуживания со всего мира, такими как NAV CANADA, AirNav Ireland, ENAV, NATS и Naviair, а также с Iridium Communications, AIREON предоставляет глобальную космическую систему наблюдения за воздушным движением в режиме реального времени, доступную для всех заинтересованных сторон в области авиации.

Metron Aviation является мировым лидером в области систем управления воздушным движением. С партнерами и клиентами на пяти континентах компания решает самые сложные задачи в авиационной отрасли.

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Версия на английском языке ФотоAZANS, Aireon and Metron Aviation collaborate for advanced digital platforms in civil aviation
Версия на азербайджанском языке ФотоAZANS, “Aireon” və “Metron Aviation” mülki aviasiyada ən yeni rəqəmsal platformalar hazırlayacaq

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