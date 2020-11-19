AZAL: Желающие приобрести билеты в Нахчыван могут стать жертвами мошенников

После объявления о возобновлении внутренних рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в социальных сетях появились различные сообщения о продаже авиабилетов в этом направлении

После объявления о возобновлении внутренних рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в социальных сетях появились различные сообщения о продаже авиабилетов в этом направлении. Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) призывает пассажиров приобретать билеты по данному маршруту только через колцентр авиакомпании, в противном случае они могут стать жертвами мошенников.