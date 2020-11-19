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AZAL: Желающие приобрести билеты в Нахчыван могут стать жертвами мошенников

AZAL: Желающие приобрести билеты в Нахчыван могут стать жертвами мошенников После объявления о возобновлении внутренних рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в социальных сетях появились различные сообщения о продаже авиабилетов в этом направлении
Инфраструктура
19 ноября 2020 г. 13:03
AZAL: Желающие приобрести билеты в Нахчыван могут стать жертвами мошенников

После объявления о возобновлении внутренних рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку в социальных сетях появились различные сообщения о продаже авиабилетов в этом направлении. Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) призывает пассажиров приобретать билеты по данному маршруту только через колцентр авиакомпании, в противном случае они могут стать жертвами мошенников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

AZAL напоминает своим пассажирам, что продажа авиабилетов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку осуществляется по принципу очередности. Записаться в очередь можно двумя способами - через форму обратной связи или через мессенджер WhatsApp.

- Для рейсов из Баку в Начхыван:
https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000853919
• WhatsApp: +99455 204 65 54

- Для рейсов из Нахчывана в Баку:
https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000886220
• WhatsApp: +994 60 487 30 11

При обращении пассажиры должны будут отправить сканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.

Авиакомпания отмечает, что стоимость билета по данному маршруту определена Тарифным советом Азербайджана и для граждан страны составляет 50 манатов в одну сторону.

"Азербайджанские Авиалинии" также оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования подобных действий со стороны туристических компаний или частных лиц.

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Версия на английском языке AZAL: Nakhchivan passengers may fall victim to fraud
Версия на азербайджанском языке AZAL: Naxçıvana aviabilet alanlar fırıldaqçılığın qurbanı ola bilərlər

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