AZAL запустил программу компенсации углеродного следа

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предлагает своим пассажирам возможность сделать путешествия экологически ответственными, участвуя в программе компенсации углеродных выбросов. Эта добровольная инициатива направлена на борьбу с изменением клим

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предлагает своим пассажирам возможность сделать путешествия экологически ответственными, участвуя в программе компенсации углеродных выбросов. Эта добровольная инициатива направлена на борьбу с изменением климата и снижение негативного воздействия авиации на окружающую среду.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Для реализации программы AZAL сотрудничает с компанией CarbonClick, признанной одной из самых передовых в области углеродной компенсации.

С помощью программы компенсации углеродного следа каждый клиент AZAL может снизить негативное воздействие своего авиаперелета, внося вклад в экологические инициативы. Процесс компенсации доступен как при покупке авиабилета, так и после его приобретения.

Пассажиры могут рассчитать углеродный след от перелета и принять участие в инициативе на сайте AZAL по ссылке: https://azerbaijanairlines.carbon.click/ .

Учитывая серьезность проблемы изменения климата, авиационный сектор вносит свой вклад в борьбу с этим вызовом. Компенсируя углеродные выбросы, клиенты AZAL поддерживают проекты, сертифицированные организациями, такими как Gold Standard и VCS. Эти проекты направлены на снижение уровня углеродных выбросов в атмосферу и содействуют использованию экологически чистых источников энергии.

AZAL планирует и далее продолжать развивать свои экологические инициативы, направленные на сокращение выбросов CO2 от авиаперелетов.