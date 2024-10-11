AZAL запустил программу компенсации углеродного следа

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL предлагает своим пассажирам возможность сделать путешествия экологически ответственными, участвуя в программе компенсации углеродных выбросов. Эта добровольная инициатива направлена на борьбу с изменением климата и снижение негативного воздействия авиации на окружающую среду.
Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.
Для реализации программы AZAL сотрудничает с компанией CarbonClick, признанной одной из самых передовых в области углеродной компенсации.
С помощью программы компенсации углеродного следа каждый клиент AZAL может снизить негативное воздействие своего авиаперелета, внося вклад в экологические инициативы. Процесс компенсации доступен как при покупке авиабилета, так и после его приобретения.
Пассажиры могут рассчитать углеродный след от перелета и принять участие в инициативе на сайте AZAL по ссылке:
Учитывая серьезность проблемы изменения климата, авиационный сектор вносит свой вклад в борьбу с этим вызовом. Компенсируя углеродные выбросы, клиенты AZAL поддерживают проекты, сертифицированные организациями, такими как Gold Standard и VCS. Эти проекты направлены на снижение уровня углеродных выбросов в атмосферу и содействуют использованию экологически чистых источников энергии.
AZAL планирует и далее продолжать развивать свои экологические инициативы, направленные на сокращение выбросов CO2 от авиаперелетов.