AZAL запустил новую скидочную акцию на перелеты из Баку в Прагу

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил новую скидочную акцию на перелеты из Баку в Прагу и в обратном направлении.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запустил новую скидочную акцию на перелеты из Баку в Прагу и в обратном направлении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Продажа акционных билетов по этому направлению будет доступна с 1 по 7 декабря.

В рамках акции стоимость авиабилета из Баку в Прагу и в обратном направлении составит от 555 манатов. Данное предложение действительно для рейсов, выполняемых в два временных отрезка: с 12 января по 11 марта и с 1 апреля по 31 мая 2024 года.

Акция предоставляет гибкость в планировании поездок и открывает возможность познакомиться с красотами и культурой Праги.

Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.