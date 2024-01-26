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AZAL запускает рейсы в еще один крупный город Пакистана

AZAL запускает рейсы в еще один крупный город Пакистана Авиакомпания Azerbaijan Airlines в апреле запустит прямые рейсы в крупнейший город Пакистана Карачи.
Инфраструктура
26 января 2024 г. 16:55
AZAL запускает рейсы в еще один крупный город Пакистана

Авиакомпания Azerbaijan Airlines в апреле запустит прямые рейсы в крупнейший город Пакистана Карачи.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, первый рейс авиакомпании из Баку в Карачи запланирован на 18 апреля. Полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Карачи – значимый исторический, а также культурный центр Пакистана, что делает его интересным для туристов.

Авиакомпания в настоящее время также выполняет рейсы в два других города Пакистана – Исламабад и Лахор.

Ознакомиться с расписанием рейсов и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или воспользовавшись обновленным мобильным приложением AZAL.

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Версия на английском языке AZAL introduces new flights to major city in Pakistan
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Kəraçiyə uçuşlara başlayır

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