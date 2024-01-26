AZAL запускает рейсы в еще один крупный город Пакистана

Авиакомпания Azerbaijan Airlines в апреле запустит прямые рейсы в крупнейший город Пакистана Карачи.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines в апреле запустит прямые рейсы в крупнейший город Пакистана Карачи.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, первый рейс авиакомпании из Баку в Карачи запланирован на 18 апреля. Полеты по этому направлению будут выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Карачи – значимый исторический, а также культурный центр Пакистана, что делает его интересным для туристов.

Авиакомпания в настоящее время также выполняет рейсы в два других города Пакистана – Исламабад и Лахор.