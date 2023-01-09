AZAL запускает рейсы по маршруту Баку-Алматы-Баку

В марте авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" начнет выполнять полеты из Баку в крупнейший город Казахстана – Алматы.

В марте авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" начнет выполнять полеты из Баку в крупнейший город Казахстана – Алматы.

Как сообщает Report, рейсы будут выполняться с частотой два рейса в неделю - по вторникам и пятницам.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Казахстан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по следующей ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-kazakhstan.

С правилами въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке:

https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

Отметим, что в настоящее время авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, выполняет полеты по маршруту Баку-Актау-Баку три раза в неделю.