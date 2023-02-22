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AZAL запускает рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург

AZAL запускает рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" открывает продажу билетов на рейсы из Гянджи в два города России - Москву и Санкт-Петербург.
Инфраструктура
22 февраля 2023 г. 15:12
AZAL запускает рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" открывает продажу билетов на рейсы из Гянджи в два города России - Москву и Санкт-Петербург.

Об этом Report сообщает со ссылкой на AZAL.

Рейсы будут выполняться еженедельно по понедельникам, пятницам и субботам. Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Москва-Гянджа-Москва-Баку запланирован на 17 марта.

С 19 марта авиакомпания приступит к выполнению полетов по направлению Баку-Санкт-Петербург-Гянджа-Санкт-Петербург–Баку с частотой раз в неделю - по воскресеньям.

С июня в число рейсов в неделю увеличится – будут добавлены рейсы по средам и четвергам соответственно.

Более подробно узнать о расписании полетов, а также забронировать авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.

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Версия на английском языке AZAL launches flights from Ganja to Moscow and St. Petersburg
Версия на азербайджанском языке AZAL Gəncədən Moskva və Sankt-Peterburqa uçuşlara başlayır

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