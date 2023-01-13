AZAL запускает рейсы из Баку в Астану

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" открывает рейсы из Баку в столицу Казахстана - Астану

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" открывает рейсы из Баку в столицу Казахстана - Астану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Начиная с 16 марта авиакомпания приступит к выполнению рейсов по маршруту Баку-Астана-Баку.

Полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю. Из Баку в Астану рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам, а обратно - по вторникам и пятницам.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Казахстан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по ссылке .

С правилами въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке .

Напомним, что с 17 марта AZAL также запускает рейсы из Баку в еще один крупный город Казахстана – Алматы (два раза в неделю). А в настоящее время авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, выполняет полеты по маршруту Баку-Актау-Баку (три раза в неделю).