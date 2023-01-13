О нас

AZAL запускает рейсы из Баку в Астану

AZAL запускает рейсы из Баку в Астану Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" открывает рейсы из Баку в столицу Казахстана - Астану
Инфраструктура
13 января 2023 г. 17:15
AZAL запускает рейсы из Баку в Астану

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" открывает рейсы из Баку в столицу Казахстана - Астану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Начиная с 16 марта авиакомпания приступит к выполнению рейсов по маршруту Баку-Астана-Баку.

Полеты по данному направлению будут выполняться с частотой два раза в неделю. Из Баку в Астану рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам, а обратно - по вторникам и пятницам.

На рейсы будут приниматься только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Граждане Азербайджана, путешествующие в Казахстан, могут ознакомиться с правилами въезда в эту страну по ссылке.

С правилами въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что с 17 марта AZAL также запускает рейсы из Баку в еще один крупный город Казахстана – Алматы (два раза в неделю). А в настоящее время авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, выполняет полеты по маршруту Баку-Актау-Баку (три раза в неделю).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке AZAL to connect capitals of Azerbaijan and Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Astanaya uçuşlara başlayır

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается снег и гололед
Завтра в Баку ожидается снег и гололед
9 января 2023 г. 13:17
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
В Баку ожидается гололед, снизится видимость
9 января 2023 г. 11:35
В Азербайджане завтра ожидается гололед
В Азербайджане завтра ожидается гололед
7 января 2023 г. 15:13
В Азербайджане ожидается метель
В Азербайджане ожидается метель
7 января 2023 г. 17:25
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
Завтра в Азербайджане ожидаются снег и гололед
11 января 2023 г. 13:24
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
Граждане Азербайджана смогут ознакомиться со своей кредитной историей онлайн
10 января 2023 г. 12:47
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12
Завтра в Азербайджане ожидается снег
Завтра в Азербайджане ожидается снег
7 января 2023 г. 13:19
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
После Второй карабахской войны предоставлены услуги 122 тыс. семьям шехидов и участников войны
10 января 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi