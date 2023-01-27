AZAL запускает рейсы из Баку по трем новым направлениям

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с марта начнет полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с марта начнет полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

С 16 марта начнут выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. С 19 марта авиакомпания будет летать в Екатеринбург дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways, входящий в состав AZAL, с 18 марта будет выполнять рейсы в Самару. Полеты в этот город запланированы по средам и субботам.