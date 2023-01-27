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AZAL запускает рейсы из Баку по трем новым направлениям

AZAL запускает рейсы из Баку по трем новым направлениям ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с марта начнет полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару.
Инфраструктура
27 января 2023 г. 13:26
AZAL запускает рейсы из Баку по трем новым направлениям

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с марта начнет полеты в Новосибирск, Екатеринбург и Самару.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

С 16 марта начнут выполнение рейсов в Новосибирск два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. С 19 марта авиакомпания будет летать в Екатеринбург дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways, входящий в состав AZAL, с 18 марта будет выполнять рейсы в Самару. Полеты в этот город запланированы по средам и субботам.

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Версия на английском языке AZAL launches flights from Baku to three new destinations
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan üç yeni istiqamət üzrə reyslər yerinə yetirəcək

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