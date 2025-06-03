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AZAL запускает прямые рейсы в Тебриз, увеличивает число рейсов в Тегеран

AZAL запускает прямые рейсы в Тебриз, увеличивает число рейсов в Тегеран AZAL запускает прямые рейсы в Тебриз, увеличивает число рейсов в Тегеран
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 10:55
AZAL запускает прямые рейсы в Тебриз, увеличивает число рейсов в Тегеран

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL расширяет свою маршрутную сеть и с 15 июня начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Баку-Тебриз-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, авиабилеты поступят в продажу сегодня в течение дня.

Полеты по направлению Тебриз будут осуществляться два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Тебриз известен своим историческим наследием, архитектурными памятниками, музеями и колоритной культурой. Запуск нового маршрута Баку-Тебриз-Баку откроет еще больше возможностей для путешествий между Азербайджаном и Ираном, способствуя укреплению культурных и экономических связей между двумя странами.

Отметим, что AZAL также увеличивает количество рейсов в столицу Ирана — Тегеран. Перелеты по маршруту Баку–Тегеран–Баку будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам.

Авиабилеты на эти маршруты можно будет приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.

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Версия на английском языке AZAL launches direct flights to Tabriz, increases frequency of Tehran flights
Версия на азербайджанском языке AZAL Təbrizə reys açır və Tehrana reyslərin sayını artırır

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