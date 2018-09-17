AZAL запускает полеты в Швейцарию - ДОПОЛНЕНО

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 30 октября запускают полеты в Женеву, Швейцария.

По поступившей в Report информации, авиарейсы будут выполняться по вторникам и пятницам на пассажирском самолете Airbus-319.

Самолет отбывает из Баку в 17:30 по местному времени, и прибывает в Женеву в 19:35 по женевскому времени. Обратный полет состоится в 20:35 по женевскому времени, прибытие в Баку ожидается в 04:20 по бакинскому времени.