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AZAL запускает полеты из Баку в Махачкалу

AZAL запускает полеты из Баку в Махачкалу Авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), с марта начнет выполнять рейсы из Баку в Махачкалу и обратно. Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Махачкала-Баку будет осуществлен 15 марта.
Инфраструктура
3 марта 2023 г. 14:44
AZAL запускает полеты из Баку в Махачкалу

Авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), с марта начнет выполнять рейсы из Баку в Махачкалу и обратно. Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Махачкала-Баку будет осуществлен 15 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, полеты по этому направлению будут выполняться с частотой три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты на все запланированные рейсы Buta Airways можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.butaairways.az или через ее мобильное приложение.

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Версия на английском языке Buta Airways to operate flights on Baku-Makhachkala route 
Версия на азербайджанском языке “Buta Airways” Bakıdan Mahaçqalaya uçuşlara başlayır

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