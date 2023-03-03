AZAL запускает полеты из Баку в Махачкалу

Авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), с марта начнет выполнять рейсы из Баку в Махачкалу и обратно. Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Махачкала-Баку будет осуществлен 15 марта.

Авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), с марта начнет выполнять рейсы из Баку в Махачкалу и обратно. Первый рейс авиакомпании по маршруту Баку-Махачкала-Баку будет осуществлен 15 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, полеты по этому направлению будут выполняться с частотой три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Билеты на все запланированные рейсы Buta Airways можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.butaairways.az или через ее мобильное приложение.