AZAL запускает новую акцию по ряду направлений Турции

Национальный авиаперевозчик Азербайджана Azerbaijan Airlines (AZAL) запускает новую скидочную акцию по нескольким направлениям Турции.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана Azerbaijan Airlines (AZAL) запускает новую скидочную акцию по нескольким направлениям Турции.



Об этом Report сообщает со ссылкой на AZAL.

В рамках акции авиабилеты по сниженным ценам можно приобрести в следующие города Турции: Стамбул (аэропорты Стамбул и Сабиха Гекчен), Анталью, Анкару, Измир и Трабзон.



Акция запланирована на один из предпраздничных вторников, предшествующих Новрузу – "Су чершенбеси" (Вторник стихии воды). Специальные цены предоставляются на авиабилеты, приобретенные 27 февраля, и распространяются на перелеты с 1 апреля по 31 мая текущего года за исключением пиковых периодов.



При путешествии в Стамбул через его новый аэропорт авиабилеты доступны за 219 манатов в одну сторону и 309 манатов туда и обратно, через аэропорт Сабиха Гекчен – в одну сторону за 129 манатов и 258 манатов туда и обратно. В Анталью стоимость перелета в одну сторону составит 219 манатов и 309 манатов туда и обратно. По направлениям Анкара, Измир и Трабзон авиабилеты можно приобрести за 129 манатов в одну сторону и 258 манатов туда и обратно.



Цены на авиабилеты по указанным направлениям включают аэропортовские сборы. Количество скидочных авиабилетов ограничено.



Стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.



Билеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.