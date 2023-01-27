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AZAL закупает новые самолеты

AZAL закупает новые самолеты Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в рамках Стратегии развития до 2030 года обновит свой флот новыми современными узкофюзеляжными самолетами Airbus A320Neo и широкофюзеляжными самолетами Boeing 787-8 Dreamliner.
Инфраструктура
27 января 2023 г. 10:28
AZAL закупает новые самолеты

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) в рамках Стратегии развития до 2030 года обновит свой флот новыми современными узкофюзеляжными самолетами Airbus A320Neo и широкофюзеляжными самолетами Boeing 787-8 Dreamliner.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Так, на сегодняшний день авиакомпания приобрела три самолета Airbus A320Neo, которые уже приступили к выполнению полетов.

Airbus A320 Neo – это современные экономичные самолеты, оснащенные новейшими технологиями, благодаря чему пассажирам предоставлены дополнительные удобства во время полета. Самолеты отличаются современной шумоизоляцией, что обеспечивает еще больший комфорт для пассажиров.

Также Airbus А320Neo обладает большей эффективностью и экологичностью в своем классе.

Расширение флота современными самолетами Airbus A320Neo с компоновкой в салоне на 186 кресел эконом-класса укрепит позиции AZAL на международном авиарынке, послужит его конкурентоспособности, а также позволит поэтапно предоставлять населению более выгодные цены на авиабилеты.

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Версия на английском языке ФотоAZAL to replenish its fleet with modern Airbus A320Neo aircraft
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL yeni təyyarələr alacaq

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