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AZAL заказал 12 самолетов семейства A320neo

AZAL заказал 12 самолетов семейства A320neo ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) заказало 12 самолетов Airbus семейства A320neo, включая лайнеры A320neo и A321neo.
Инфраструктура
6 апреля 2023 г. 13:30
AZAL заказал 12 самолетов семейства A320neo

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) заказало 12 самолетов Airbus семейства A320neo, включая лайнеры A320neo и A321neo.

Как сообщает Report, сегодня в Баку состоялось подписание договора купли-продажи.

Приобретение новых самолетов позволяет повысить эффективность и конкурентоспособность авиакомпании, а также обеспечить комфорт для пассажиров. Эти факторы являются одной из составляющих стратегии по обновлению флота AZAL. Выбор двигателей будет осуществлен компанией на последующем этапе.

"Мы рады продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Airbus по программе модернизации нашего флота и намерены укрепить двустороннее партнерство. Подписанный договор позволит нашим пассажирам путешествовать на самых современных и комфортных узкофюзеляжных самолетах", - отметил первый вице-президент AZAL Самир Рзаев.

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Версия на английском языке Azerbaijan Airlines orders 12 A320neo Family aircraft
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL "A320neo" ailəsinə aid 12 təyyarə sifariş edib

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