AZAL заказал 12 самолетов семейства A320neo

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) заказало 12 самолетов Airbus семейства A320neo, включая лайнеры A320neo и A321neo.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) заказало 12 самолетов Airbus семейства A320neo, включая лайнеры A320neo и A321neo.

Как сообщает Report, сегодня в Баку состоялось подписание договора купли-продажи.

Приобретение новых самолетов позволяет повысить эффективность и конкурентоспособность авиакомпании, а также обеспечить комфорт для пассажиров. Эти факторы являются одной из составляющих стратегии по обновлению флота AZAL. Выбор двигателей будет осуществлен компанией на последующем этапе.

"Мы рады продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Airbus по программе модернизации нашего флота и намерены укрепить двустороннее партнерство. Подписанный договор позволит нашим пассажирам путешествовать на самых современных и комфортных узкофюзеляжных самолетах", - отметил первый вице-президент AZAL Самир Рзаев.