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    AZAL задействует на рейсах в турецкие курорты самолеты большей вместимости

    Это связано с полной распродажей билетов на самолеты
    © Courtesy İmage

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рассматривает возможность замены самолетов, выполняющих полеты в турецкие аэропорты Антальи, Миласа и Даламана, на более вместительные.

    Об этом заявили в пресс-службе AZAL в ответ на запрос Report.

    Отмечается, что по просьбе азербайджанской стороны зарубежная авиакомпания выполняет чартерные рейсы в Анталью дважды в неделю: "Авиарейсы в Анталью выполняются ежедневно 3 или 4 раза, в Бодрум – один раз в день, в Даламан – дважды в неделю".

    Отметим, что некоторые турфирмы заявили о полной распродаже билетов AZALJET на ближайшие два месяца. 

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