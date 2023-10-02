AZAL выполнил первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку

2 октября авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" осуществила свой первый регулярный рейс по маршруту Баку-Минск-Баку.

2 октября авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" осуществила свой первый регулярный рейс по маршруту Баку-Минск-Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", в Национальном аэропорту Минска самолет AZAL был торжественно встречен традиционной водной аркой, что символизирует начало нового этапа в воздушном сообщении между двумя странами.

В мероприятии приняли участие представители авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", посол Азербайджана в Беларуси, представители азербайджанской диаспоры и руководство Национального аэропорта Минска.

Новый маршрут открывает перед пассажирами широкие возможности для комфортного путешествия между двумя столицами. Полеты по данному направлению будут осуществляться четыре раза в неделю, что создаст дополнительные перспективы для туристов и деловых партнеров.

С графиком полетов на указанные рейсы можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании www.azal.az. Авиабилеты также доступны в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.