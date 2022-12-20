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AZAL: Отложенные 18 декабря по маршруту Баку-Нахчыван-Баку рейсы будут выполнены сегодня

AZAL: Отложенные 18 декабря по маршруту Баку-Нахчыван-Баку рейсы будут выполнены сегодня Все вылеты пассажиров отложенных из-за непогоды 18 декабря рейсов 251/253, 252/254 и 255/256 по маршруту Баку-Нахчыван-Баку будут осуществлены сегодня.
Инфраструктура
20 декабря 2022 г. 19:30
AZAL: Отложенные 18 декабря по маршруту Баку-Нахчыван-Баку рейсы будут выполнены сегодня

Все вылеты пассажиров отложенных из-за непогоды 18 декабря рейсов 251/253, 252/254 и 255/256 по маршруту Баку-Нахчыван-Баку будут осуществлены сегодня.

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), все вылеты из Баку в Нахчыван будут выполнены в 21:10 и 23:30, а из Нахчывана в Баку полеты будут осуществлены в 23:30 и 01:50 (21 декабря).

"Просим вас заблаговременно прибыть сегодня в аэропорт для прохождения регистрации на запланированный рейс", - говорится в сообщении.

AZAL просит пассажиров отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

При этом особо отмечает, что с целью безопасности полетов, все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях.

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Версия на азербайджанском языке AZAL: "Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə dekabrın 18-də təxirə salınmış reyslər bu gün yerinə yetiriləcək"

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