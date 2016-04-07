​AZAL выделит блок мест на авиарейсе Баку-Казань

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в рамках проходящей в Баку туристической выставки AITF-2016 достиг договоренности о долгосрочном сотрудничестве с компанией Tour A Vent, которая является официальным туристическим представительством министерства культуры и туризма Азербайджана в Российской Федерации.

Об этом сообщили Report в AZAL.

Согласно договору, туроператору будет выделен блок мест на регулярном рейсе Казань-Баку-Казань, который выполняется авиакомпанией AZAL.

Кроме того, авиакомпания и туроператор согласовали выполнение чартерных рейсов из аэропорта Ульяновска в Баку. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Embraer или Airbus.

"Я очень рад, что наши переговоры в регионах России начали давать конкретные результаты. Авиакомпания AZAL готова предоставить хорошие условия для зарубежных туроператоров по привлечению туристов в Азербайджан", - сообщил вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев.

"Главной целью нашей компании является пропаганда и поощрение азербайджанского туризма. Азербайджанские авиалинии выполняют много регулярных рейсов в разные регионы России и я уверена, что наше тесное сотрудничество будет нести долгосрочный характер", - сообщила генеральный директор Приволжского филиала Tour A Vent Юлия Уба.