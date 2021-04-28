AZAL временно приостанавливает полеты в два города Турции

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) временно приостанавливает полеты в столицу Турции Анкару, а также в Стамбул

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) временно приостанавливает полеты в столицу Турции Анкару, а также в Стамбул.

Как сообщает Report, авиарейсы Баку - Анкара - Баку не будут выполняться с 29 апреля по 13 мая, а по маршруту Баку-Стамбул-Баку - с 29 апреля по 16 мая.

Кроме того, запланированный на 12 мая авиарейс Баку-Анталия - Баку также не состоится.

Причина этого в низком спросе. Пассажиры могут поменять купленные авиабилеты на рейсы компании Turkish Airlines. Кроме того, можно без штрафа поменять или вернуть авиабилеты на рейс AZAL на любую дату.