AZAL впервые подписал соглашение о краткосрочном лизинге самолетов

Впервые в своей истории национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL подписал с GetJet Airlines соглашение о краткосрочном лизинге три самолетов Airbus A320.

Впервые в своей истории национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL подписал с литовской GetJet Airlines соглашение о краткосрочном лизинге трех самолетов Airbus A320.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

В рамках договора, наряду с лизингом воздушных судов, предусмотрены услуги по обеспечению летного состава, техническому обеспечению, страхованию, обеспечению качества и безопасности полетов.

"Подписание соглашения с GetJet Airlines – это очередной шаг в нашем стремлении улучшить клиентский опыт для пассажиров AZAL, что соответствует долгосрочной стратегии развития авиакомпании. Мы продолжаем увеличивать количество и частоту маршрутов, стремясь обеспечить надежность, безопасность и комфорт для наших пассажиров", - сообщили в авиакомпании.

AZAL продолжает расширять свою маршрутную сеть и частоту рейсов, планирует использовать арендованные самолеты по маршрутам в Стамбул, Дубай, Милан, Вену, Алматы, Астану и другие, чтобы удовлетворить растущие потребности пассажиров.

Взятые в лизинг самолеты соответствуют международным авиационным стандартам, что гарантирует безопасность полетов. Литовская авиакомпания GetJet Airlines имеет сертификат IOSA и специализируется на ACMI-перевозках и чартерных рейсах.