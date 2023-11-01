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AZAL впервые подписал соглашение о краткосрочном лизинге самолетов

AZAL впервые подписал соглашение о краткосрочном лизинге самолетов Впервые в своей истории национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL подписал с GetJet Airlines соглашение о краткосрочном лизинге три самолетов Airbus A320.
Инфраструктура
1 ноября 2023 г. 12:52
AZAL впервые подписал соглашение о краткосрочном лизинге самолетов

Впервые в своей истории национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL подписал с литовской GetJet Airlines соглашение о краткосрочном лизинге трех самолетов Airbus A320.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

В рамках договора, наряду с лизингом воздушных судов, предусмотрены услуги по обеспечению летного состава, техническому обеспечению, страхованию, обеспечению качества и безопасности полетов.

"Подписание соглашения с GetJet Airlines – это очередной шаг в нашем стремлении улучшить клиентский опыт для пассажиров AZAL, что соответствует долгосрочной стратегии развития авиакомпании. Мы продолжаем увеличивать количество и частоту маршрутов, стремясь обеспечить надежность, безопасность и комфорт для наших пассажиров", - сообщили в авиакомпании.

AZAL продолжает расширять свою маршрутную сеть и частоту рейсов, планирует использовать арендованные самолеты по маршрутам в Стамбул, Дубай, Милан, Вену, Алматы, Астану и другие, чтобы удовлетворить растущие потребности пассажиров.

Взятые в лизинг самолеты соответствуют международным авиационным стандартам, что гарантирует безопасность полетов. Литовская авиакомпания GetJet Airlines имеет сертификат IOSA и специализируется на ACMI-перевозках и чартерных рейсах.

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Версия на английском языке AZAL signs cooperation agreement with GetJet Airlines to meet growing demand for passenger transportation
Версия на азербайджанском языке AZAL ilk dəfə təyyarələrin qısamüddətli lizinqinə dair müqavilə imzalayıb

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