AZAL: Возросла роль воздушного пространства Азербайджана как транзитного

В результате постоянных работ, проводимых AZANS в области развития маршрутной сети, повышения ее эффективности и экологической безопасности, рост транзитных воздушных перевозок через страну в сезонные месяцы составил 2,6 раза, а общий средний темп роста -

В результате постоянных работ, проводимых AZANS в области развития маршрутной сети, повышения ее эффективности и экологической безопасности, рост транзитных воздушных перевозок через Азербайджан в сезонные месяцы составил 2,6 раза, а общий средний темп роста - 1,3 раза.

Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заявил первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

В настоящее время через воздушное пространство Азербайджана осуществляется около 12 тысяч транзитных полетов в месяц в среднем. Это еще одно доказательство привлекательности воздушного пространства Азербайджана для иностранных авиакомпаний. Кроме того, Азербайджан динамично расширяет сотрудничество с EUROCONTROL в области управления воздушным движением и планирования транзитных полетов через территорию страны.