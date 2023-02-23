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AZAL: Возросла роль воздушного пространства Азербайджана как транзитного

AZAL: Возросла роль воздушного пространства Азербайджана как транзитного В результате постоянных работ, проводимых AZANS в области развития маршрутной сети, повышения ее эффективности и экологической безопасности, рост транзитных воздушных перевозок через страну в сезонные месяцы составил 2,6 раза, а общий средний темп роста -
Инфраструктура
23 февраля 2023 г. 18:50
AZAL: Возросла роль воздушного пространства Азербайджана как транзитного

В результате постоянных работ, проводимых AZANS в области развития маршрутной сети, повышения ее эффективности и экологической безопасности, рост транзитных воздушных перевозок через Азербайджан в сезонные месяцы составил 2,6 раза, а общий средний темп роста - 1,3 раза.

Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заявил первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

В настоящее время через воздушное пространство Азербайджана осуществляется около 12 тысяч транзитных полетов в месяц в среднем. Это еще одно доказательство привлекательности воздушного пространства Азербайджана для иностранных авиакомпаний. Кроме того, Азербайджан динамично расширяет сотрудничество с EUROCONTROL в области управления воздушным движением и планирования транзитных полетов через территорию страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan üzərindən tranzit hava daşımaları 1,3 dəfəyədək artıb

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