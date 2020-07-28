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AZAL возобновляет сотрудничество с туркомпаниями

AZAL возобновляет сотрудничество с туркомпаниями В Баку обсудили сотрудничество авиационной и туристической отраслей в условиях пандемии.
Инфраструктура
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28 июля 2020 г. 15:56
AZAL возобновляет сотрудничество с туркомпаниями

В Баку обсудили сотрудничество авиационной и туристической отраслей в условиях пандемии.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, на переговорах приняли участие президент AZAL Джахангир Аскеров, вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев, начальник Управления продаж авиационных перевозок AZAL Ниязи Гасанов, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, генеральный директор Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, председатель Ассоциации туристических агентств Руфат Гаджиев и председатель Ассоциации туризма Азербайджана Ахмед Гурбанов.

Основной темой переговоров стало развитие сферы туризма в период пандемии COVID-19 и роль гражданской авиации в этом вопросе. Следует отметить, что накануне посредством видеоконференции с руководителями ведущих туристических компаний Азербайджана была проведена встреча, на которой были выслушаны их предложения о сотрудничестве с авиакомпанией AZAL в период пандемии.

Поприветствовав гостей Джахангир Аскеров отметил, что из-за пандемии коронавируса и закрытия границ между странами, сферы гражданской авиации и туризма переживают очень сложный период. По его словам, начиная с 15 марта по сегодняшний день Национальный авиаперевозчик Азербайджана и его партнеры выполнили 239 международных рейсов, которыми на Родину были привезены более 23 тыс. наших соотечественников. Также в соответствие с графиком Оперативного штаба Кабинета министров, авиакомпания AZAL продолжает выполнять чартерные рейсы по эвакуации соотечественников на Родину.

Как отметил на встрече Фуад Нагиев, индустрия туризма сейчас переживает глубочайший кризис за всю свою историю. И восстановление этого сектора экономики будет проходить в условиях жесткой конкуренции на региональном и глобальном уровне. Для повышения конкурентоспособности индустрии требуется вовлеченность в процесс принятия решений всех его субъектов. При этом, решения должны приниматься быстро, реакция должна быть динамичной и эффективной. Одним из важнейших факторов, который может и должен оказать содействие восстановлению и развитию туризма, является фактор доступности приезда в страну.

Подытоживая встречу Джахангир Аскеров сообщил, что после утверждения новых временных правил авиаперевозок в период пандемии, Национальный авиаперевозчик Азербайджана и некоторые иностранные авиакомпании начали выполнять специальные международные рейсы по наиболее востребованным направлениям, таким как Стамбул, Лондон, Берлин, Дубай и Минск. При этом на рейсах AZAL для азербайджанских студентов, желающих вернуться на Родину, действует 30%-ная скидка на стоимость авиабилетов. Из-за продления карантинного режима и закрытия границ до 31 августа 2020 года все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов. В то же время AZAL продолжает переговоры с рядом стран, включая Россию, по началу выполнения специальных авиасообщений.

Президент AZAL сообщил, что, учитывая пожелания туристических компаний, озвученных накануне посредством видеоконференции, с 1 августа Национальный авиаперевозчик Азербайджана откроет своим прямым агентам оффлайн-продажу на территории Азербайджана через Глобальную дистрибьюторскую систему (GDS). При этом, по мнению Джахангира Аскерова, необходимо понимать, что основным источником доходов туроператоров должна быть не только продажа авиабилетов, а реализация готовых турпакетов, как это практикуется во всем мире. По опыту других стран, в первую очередь, в постпандемический период необходимо будет сосредоточиться на развитии внутреннего туризма, а "Азербайджанские авиалинии" сделают нашу республику еще более доступной для приезда иностранных туристов.

Участники встречи, которая прошла в деловой и конструктивной обстановке, провели обсуждение наиболее важных и злободневных вопросов. Стороны отметили готовность к дальнейшему сотрудничеству. 

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Версия на английском языке AZAL rebuilds cooperation with tourism companies
Версия на азербайджанском языке AZAL turizm şirkətləri ilə əməkdaşlığını bərpa edir

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