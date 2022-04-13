AZAL возобновляет полеты между Баку и Берлином

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 29 мая возобновляет выполнение полетов между Баку и Берлином.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.
Так, специальные рейсы по маршруту Баку-Берлин-Баку будут осуществляться авиакомпанией дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям. Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании
С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по
С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по