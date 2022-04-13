AZAL возобновляет полеты между Баку и Берлином

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 29 мая возобновляет выполнение полетов между Баку и Берлином.

Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 29 мая возобновляет выполнение полетов между Баку и Берлином.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Так, специальные рейсы по маршруту Баку-Берлин-Баку будут осуществляться авиакомпанией дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям. Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az , а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика. К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений. Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Германию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну.

С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке .