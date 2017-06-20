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    AZAL вошел в сотню лучших авиакомпаний мира за этот год

    На первом месте рейтинга Skytrax расположился Qatar Airways

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) заняла 71-ое место в сотне самых лучших авиакомпаний мира за  2017 год. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в рейтинге Skytrax.

    Согласно рейтингу, Qatar Airways названа лучшей авиакомпанией в мире в текущем году. На втором месте расположилась Singapore Airlines, а на третьем - японская авиакомпания ANA. Также в пятерку лучших авиакомпаний вошли Emirates и Cathay Pacific.

    Авиакомпания Turkish Airlines - на 12-ом месте рейтинга в этом году, российская авиакомпания Aeroflot - на 30-ом месте. 

    Напомним, за 2016 год эксперты признали Emirates лучшей авиакомпанией

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