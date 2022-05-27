AZAL вновь успешно прошел аудит безопасности IOSA

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" в очередной раз успешно прошла процедуру аудиторской проверки Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit).

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" в очередной раз успешно прошла процедуру аудиторской проверки Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational Safety Audit).

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Аудит эксплуатационной безопасности IOSA - важный фактор признания Национального авиаперевозчика Азербайджана (AZAL) как надежной авиакомпании, соответствующей строгим международным требованиям безопасности в гражданской авиации.

"Успешно пройдя аудит IATA в очередной раз, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" вновь подтвердила опыт и качество работы на высоком уровне. Эта проверка показала, что вопрос безопасности в AZAL всегда был и находится в числе самых приоритетных. Стандарты безопасности полетов на внутренних и международных рейсах авиакомпании соответствуют всем международным требованиям", - сказал президент AZAL Джахангир Аскеров.

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" является членом IATA с 1993 года.

IOSA (программа IATA "Проверка Эксплуатационной Безопасности") — это несколько сотен обязательных стандартов и рекомендуемых процедур, структурированных по нескольким разделам, соответствие которым должна подтвердить авиакомпания во время прохождения аудита. Анализ безопасности включает в себя не только оценку производственной деятельности авиакомпании, но и ее организационной структуры. Предусмотрена система минимизации рисков от влияния человеческого фактора и система обратной связи, позволяющая своевременно обеспечить проведение корректирующих действий. Действия каждого сотрудника авиакомпании прописаны до мельчайших подробностей, что позволяет говорить о технологии обеспечения безопасности полетов.