О нас
Report Georgia
Аудио новости

AZAL внес ясность в вопрос стоимости билетов в Стамбул из Баку и Еревана

AZAL внес ясность в вопрос стоимости билетов в Стамбул из Баку и Еревана "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) внесли ясность в вопрос стоимости билетов в Стамбул из Баку и Еревана.
Инфраструктура
13 января 2022 г. 18:06
AZAL внес ясность в вопрос стоимости билетов в Стамбул из Баку и Еревана

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) внесли ясность в вопрос стоимости билетов в Стамбул из Баку и Еревана.

Как заявили Report в авиакомпании, цены на авиабилеты не бывают постоянно фиксированными.

"В соцсетях распространяется информация о большой разнице на авиабилеты из Баку и Еревана в Стамбул. В частности, как пример взяты цены на 2 февраля. Как известно, в авиакомпаниях нет жестких тарифов – цены на авиабилеты у авиакомпаний не бывают постоянно фиксированными, они определяются в зависимости от спроса и предложения, заполняемости самолета, даты покупки, сезонных колебаний, связанных с праздниками и периодом отпусков, когда спрос на них увеличивается".

"Согласно мировой практике, чтобы купить авиабилет по минимально возможной цене, пассажир должен приобрести его заблаговременно, так как их количество на каждом рейсе очень ограничено.

Поэтому, если авиакомпания только выставляет билеты на продажу, то они, естественно, будут ниже чем у тех авиакомпаний, которые давно продают билеты в этом направлении.

Кроме того, минимальный тариф на всех направлениях азербайджанского лоукостера Buta Airways снизится до 29 евро, как это было до пандемии коронавируса. На днях об этом будет официально объявлено", - сообщили в компании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AZAL clarifies prices of tickets to Istanbul from Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı və İrəvandan İstanbula olan aviabiletlərin qiymətindəki fərqə münasibət bildirib

Другие новости из категории

В Шамахе устраняются последствия размыва автодороги
В Шамахе устраняются последствия размыва автодороги
13 января 2022 г. 14:54
Компания Грузинские авиалинии обанкротилась
Компания "Грузинские авиалинии" обанкротилась
13 января 2022 г. 14:19
Срок эксплуатации Балаханского мусорного полигона продлен еще на 20 лет
ФотоСрок эксплуатации Балаханского мусорного полигона продлен еще на 20 лет
13 января 2022 г. 12:09
Госагентство автодорог перешло на усиленный режим работы из-за погоды
Госагентство автодорог перешло на усиленный режим работы из-за погоды
13 января 2022 г. 10:04
Возобновлены авиарейсы из столицы Казахстана в Баку
Возобновлены авиарейсы из столицы Казахстана в Баку
13 января 2022 г. 10:00
Соединяющая 12 сел Кюрдамира дорога Моллакенд-Ахтачы пришла в негодность
ФотоСоединяющая 12 сел Кюрдамира дорога Моллакенд-Ахтачы пришла в негодность
12 января 2022 г. 17:03
На одной из улиц Баку перекрыто движение транспорта
На одной из улиц Баку перекрыто движение транспорта
12 января 2022 г. 10:00
В некоторых поселках Баку и Абшерона отключат воду
В некоторых поселках Баку и Абшерона отключат воду
12 января 2022 г. 09:58
Названо число пассажиров, вылетевших в прошлом году из Баку в Физули
Названо число пассажиров, вылетевших в прошлом году из Баку в Физули
11 января 2022 г. 18:49
AZAL и Buta Airways в прошлом году перевезли более 1 млн пассажиров
AZAL и Buta Airways в прошлом году перевезли более 1 млн пассажиров
11 января 2022 г. 18:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi