​AZAL внес ясность в вопрос ограничений на перевозку литий-ионных аккумуляторов на борту самолетов

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Согласно решению Международной организации гражданской авиации (ICAO) и предложению Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), ограничение на перевозку литий-ионных аккумуляторов распространяется на заряженные более чем на 30% и перевозимые в грузовых отсеках литий-ионные батареи.

Об этом сообщил в ответ на запрос Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Паша Кесеменски.

По его словам, "Азербайджанские авиалинии" в целях обеспечения безопасности запретили перевозку литий-ионных (UN 3480), а также литий-металлических батарей: "Запрет введен несколько ранее решения ICAO. Ограничение ICAO не распространяется на батареи (UN 3481) мобильных устройств (ноутбуков, телефонов, планшетов и т.д.), поэтому не повлияет на перевозку мобильных устройств в пассажирских багажах".

Отметим, что запрет на пронос на борт самолета аккумуляторов, используемых в ноутбуках, фотоаппаратах и смартфонах, был введен из-за их пожароопасности. Решение вступит в силу 1 апреля 2016 года и продлится до тех пор, пока для "опасного груза" не будет разработана новая стандартная огнестойкая упаковка. Запрет будет обязательным для 191 страны-участницы ICAO.