AZAL внес изменения в расписание рейсов по трем направлениям

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) внесли изменения в расписание сегодняшних рейсов из Баку в Москву, Багдад и Бодрум.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Согласно изменениям, рейс J2 852 Баку-Москва перенесен с 10:40 на 17:00, J2 5011 Баку-Багдад с 19:00 на 01:00 (следующего дня), J2 023 Баку-Бодрум с 10:00 на 14:00.

В то же время рейс J2 851 Москва-Баку перенесен с 14:50 на 20:10, J2 5012 Багдад-Баку с 22:45 на 03:45 (следующего дня), J2 024 Бодрум-Баку с 14:15 на 18:15.