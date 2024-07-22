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AZAL внедряет цифровые удостоверения личности для приобретения авиабилетов в Нахчыван

AZAL внедряет цифровые удостоверения личности для приобретения авиабилетов в Нахчыван Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в рамках сотрудничества с Агентством инноваций и цифрового развития представляет новую опцию для путешественников в Нахчыван.
Инфраструктура
22 июля 2024 г. 18:29
AZAL внедряет цифровые удостоверения личности для приобретения авиабилетов в Нахчыван

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в рамках сотрудничества с Агентством инноваций и цифрового развития представляет новую опцию для путешественников в Нахчыван.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines, теперь пассажиры могут приобретать авиабилеты в Нахчыван с использованием электронного удостоверения личности через приложение mygov в кассах в Баку.

В ближайшее время данная новая возможность появится и в кассах AZAL в Нахчыване.

Пассажирам не понадобится иметь при себе физическое удостоверение личности при покупке авиабилета. Они могут предоставить необходимые данные для подтверждения личности через приложение mygov.

Согласно соответствующему указу, подписанному президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, предоставление гражданами необходимых данных удостоверения личности через приложение mygov будет считаться эквивалентным предъявлению физического удостоверения личности.

Это нововведение значительно упрощает процесс покупки билетов и обеспечивает высокий уровень защиты данных в современном цифровом мире.

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Версия на английском языке AZAL introduces digital ID cards for ticket purchases to Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Naxçıvana aviabiletləri rəqəmsal şəxsiyyət vəsiqəsi ilə almaq mümkün oldu

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