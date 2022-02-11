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AZAL внедряет аэронавигационное оборудование  в аэропорту Зангилана    

AZAL внедряет аэронавигационное оборудование  в аэропорту Зангилана     Достигнут очередной успешный этап в реализации проекта по восстановлению аэронавигационного обслуживания над освобожденными территориями.
Инфраструктура
11 февраля 2022 г. 16:08
AZAL внедряет аэронавигационное оборудование  в аэропорту Зангилана    

Достигнут очередной этап в реализации проекта по восстановлению аэронавигационного обслуживания над освобожденными территориями.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, УВД «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО AZAL объявило о получении важных международных кодов и частот для радиотехнических систем аэронавигационного обеспечения строящегося Зангиланского международного аэропорта.

Данные коды и радиочастоты крайне необходимы для обеспечения диспетчерского обслуживания воздушного движения, трансляции авиационной метеорологической информации, ввода в эксплуатацию системы связи, навигации, радиолокации и других систем. Они обеспечивают интеграцию навигационного оборудования в международную систему, а соответственно безопасность и регулярность выполнения международных полетов.

«В очень короткие сроки строящийся международный аэропорт в Зангилане превратится в крупный транспортный авиаузел, который сыграет значительную роль в развитии экономики не только страны, но и всего региона. В рамках намеченной цели сегодня проводится широкомасштабная работа по внедрению аэронавигационного оборудования в аэропорту в соответствии с установленными стандартами ИКАО», - сообщил президент AZAL Джахангир Аскеров.

Полученные AZANS-ом коды и частоты утверждены системой SAFIRE, обеспечивающей организацию международной координации присвоения авиационных частот, и системой MICA, осуществляющей распределение радиолокационных кодов. Также они внесены в их глобальную электронную базу данных.

Обе системы находятся под управлением Европейской организации по безопасности воздушной навигации - EUROCONTROL. Процедура присвоения кодов и частот проходит согласование со всеми вовлеченными странами.

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Версия на английском языке AZAL implementing air navigation equipment in Zangilan Airport
Версия на азербайджанском языке AZAL Zəngilan aeroportunda aeronaviqasiya avadanlıqlarını tətbiq edib

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