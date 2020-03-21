​AZAL выполнил чартерные рейсы из Москвы и Стамбула в Лянкяран

В связи с временным приостановлением воздушного сообщения с рядом стран с целью предотвращения распространения в Азербайджане коронавирусной инфекции (COVID-19) Азербайджанские авиалинии (AZAL) выполняют чартерные рейсы.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, сегодня были выполнены два чартерных рейса в Лянкяранский международный аэропорт для возвращения граждан Азербайджана в нашу страну. В ночь на 21 марта AZAL доставил чартерным рейсом из Москвы в Лянкяран 48 граждан Азербайджана, которые помещены на каратин для обследования.

Кроме того, 21 марта AZAL осуществил очередной чартерный рейс из Стамбула в Лянкяран, которым доставлены 248 граждан Азербайджана.

Отметим, что с 15 марта в Азербайджан воздушным транспортом со всего мира были доставлены более 9000 пассажиров.

"В нынешней чрезвычайной ситуации, с которой столкнулось большинство государств мира, еще раз призываем наших граждан проявить сдержанность и понимание. Ввиду того, что каждый возвращающийся в нашу страну гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин, дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. Так, расписание чартерных рейсов, доставляющих наших граждан из-за рубежа, составляется в соответствии с подготовкой больниц особого режима и карантинных мест, тестированием лиц, приезжающих из-за рубежа, логистикой лиц, направляемых на карантин, и другими деталями.

Призываем наших граждан следить за информацией о расписании рейсов и планировать свои визиты в соответствии с этим расписанием", - отмечается в сообщении.