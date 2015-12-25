​AZAL в марте возобновляет рейс Баку-Берлин-Баку

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) c 27 марта 2016 года возобновит регулярные рейсы из Баку в Берлин.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, прямые перелеты по маршруту Баку-Берлин-Баку будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и воскресеньям.

Вылет из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 08:00 утра по бакинскому времени, прибытие в Международный аэропорт Тегель - в 09:55 по местному времени. Вылет из Берлина - в 10:55 по местному времени, прилет в Баку - в 18:25 по бакинскому времени.

Стоимость авиабилета Баку-Берлин-Баку начинается от 371 евро. Рейсы в Берлин будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319, оборудованных салонами эконом и бизнес-класса.